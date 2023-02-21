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Şef Mehmet Yalçınkaya deprem anını anlattı. "Sağlam hissettik, tezgah yürüdü"

Hatay'da dün akşam meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalanan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçınkaya, "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:22
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"Sağlam hissettik, tezgah yürüdü" Şef Mehmet Yalçınkaya deprem anını anlattı

Şef Mehmet Yalçınkaya deprem anını anlattı. ''Sağlam hissettik, tezgah yürüdü''
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MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden şef Mehmet Yalçınkaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından Gaziantep'e giderek depremzedeler için mutfak kurmuştu. 

Günlerdir bölgede olan Yalçınkaya, dün akşam Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremleri yaşadı.

"SAĞLAM HİSSETTİK, TEZGAH YÜRÜDÜ RESMEN"

Deprem bölgesinde vatandaşlara yardımda bulunan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anlar anlattı.

Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını söyleyerek "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi. 

Kentte yağmur başladığını söyleyen ünlü şef, "Allah sabır versin. Gerçekten normal günler yaşamıyoruz. Deprem, yağmur" ifadelerini kullandı.


 

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