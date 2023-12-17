Sağlığa olan etkileri şaşırtıyor

İçeriğindeki minerallerden ve antioksidanlardan dolayı birçok faydası bulunan şeftali sadece sakinleştirmekle kalmıyor, kalp sağlığını koruyor. İşte şeftalinin faydaları…

KALP SAĞLIĞI

İçeriğindeki vitamin ve minerallerden dolayı kolesterolü düzenlemeye, tansiyonu düşürmeye ve kan basıncı dengelemeye yarayan şeftali, kalp sağlığını korumada etkilidir

AĞIZ SAĞLIĞINI KORUR

Diş macunun da bulunan flolür maddesi, şeftalide de bulunmaktadır. Tüketildiği zaman ağız sağlığına faydalı olacak olan şeftali, çürüklere ve bakterilere karşı koruma sağlayacaktır.

KİLO VERDİRİYOR

Kalorisi oldukça düşük olan şeftali de doymuş yağ ve sodyum bulunmamaktadır. Lif oranı da yüksek olduğundan tüketildiği zaman uzun süre tokluk hissi sağlayacağından zayıflamada tüketilecek bir besin olarak tercih edilebilir.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR



Hem çözünebilen hem de çözünemeyen lif içeren şeftali kan şekerini dengelemeye yardımcı olarak, sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur ve kabızlık gibi sorunların giderilmesini sağlar. Ayrıca şeftali çekirdeklerinden yapılmış olan çay da sindirimi düzenlemeye yardımcı olur.

SAKİNLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VAR

Sakinliğin meyvesi olarak adlandırılan şeftali, tüketildiği zaman kaygıyı ve stresi azaltarak ruh halinin iyileşmesine yardımcı olur.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Beta-karoten adı verilen bir antioksidan, şeftalilerde oldukça fazladır. Tüketildiği zaman A vitaminine dönüşebilen bu antioksidan, göz sağlığının korunmasına ve iyileşmesine yardımcı olur.