Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Günlük kahve ne kadar tüketilmeli?

Kahve, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biridir ve sağlığa olan etkileri üzerine birçok araştırma yapıldı.

Peki, sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmelidir? İşte detaylar...

Uzman Görüşleri:

Dr. Frank Hu, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme ve epidemiyoloji profesörü, "Günlük 3 ila 5 fincan kahve tüketimi, birçok insan için sağlık açısından faydalı olabilir. Kahve, antioksidanlar açısından zengindir ve tip 2 diyabet, Parkinson hastalığı ve karaciğer hastalıkları gibi çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucu etkiler gösterebilir" sözlerini kullandı.

Benzer şekilde, Kaliforniya Üniversitesi'nde beslenme bilimcisi olan Dr. Rob van Dam da kahvenin uygun miktarda tüketildiğinde kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltabileceğini belirtti. Ancak, Dr. van Dam, kahvenin yüksek miktarda tüketiminin anksiyete, uykusuzluk ve bazı bireylerde sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel Araştırmalar:

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) yayımladığı bir araştırmaya göre, günde 3 ila 4 fincan kahve tüketimi, kardiyovasküler hastalık riskini %15 oranında azaltabiliyor. Bu çalışma, kahvede bulunan biyoaktif bileşiklerin, kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiler gösterdiğini öne sürdü.

Bir diğer önemli çalışma ise, 2017 yılında BMJ dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 200 çalışmanın analizine dayanan bir meta-analiz olduğu biliniyor. Bu meta-analiz, günlük 3 ila 4 fincan kahve tüketiminin, erken ölüm riskini %17 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak, aynı araştırmada, günde 6 fincan veya daha fazla kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin olumsuz olabileceği de vurguladı.

Mevcut bilimsel kanıtlar ve uzman görüşleri ışığında, günde 3 ila 5 fincan kahve tüketiminin birçok insan için sağlık açısından faydalı olabileceği görüldü. Bununla birlikte, bireysel tolere edilebilirlik ve sağlık durumu göz önünde bulundurulmalı, kahve tüketimi kişiye özel olarak ayarlanması önerildi.