Sağlık açısından kahve sabah kahvaltından önce mi sonra mı içilmeli? Uzmanlar anlattı

Sabahları bir fincan kahve, milyonlarca insanın güne başlama ritüeli. Ancak bu alışkanlığın sağlık üzerindeki etkileri, tüketim zamanına bağlı olarak değişiyor.

Kahve, kafein içeriğiyle zihinsel uyanıklığı artırırken, yanlış zamanda içildiğinde mide rahatsızlıklarından hormonal dengesizliklere kadar çeşitli sorunlara yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kahvenin kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı içilmesi gerektiği sorusuna net yanıtlar sundu. İşte sabah kahvesinin sağlık üzerindeki etkileri ve doğru zamanlama için ipuçları...

KAHVALTIDAN ÖNCE KAHVE: RİSK Mİ, FAYDA MI?

Sabah uyandığınızda ilk iş olarak kahve içmek, birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak uzmanlar, aç karnına kahve tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyardı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, aç karnına kahve içmenin mide asidini artırarak reflü, gastrit ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, “Kafein, mide mukozasını tahriş edebilir ve aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemine ekstra yük bindirir” dedi.

Journal of Clinical Gastroenterology dergisinde yayınlanan bir çalışma, aç karnına kahve tüketiminin mide asidi salgısını %30 oranında artırdığını ve bu durumun özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireylerde rahatsızlığa neden olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, aç karnına kahve içmenin kortizol seviyelerini yükselterek stres hormonlarının dengesizliğine yol açabileceği belirtildi.

Nörobilimci Dr. Andrew Huberman, kahvenin uyandıktan 1-2 saat sonra içilmesini önerdi:

“Kortizol sabah saatlerinde doğal olarak zirve yapar. Bu süreçte kafein almak, vücudun stres yanıtını artırabilir ve uzun vadede enerji dalgalanmalarına neden olabilir.”

KAHVALTIDAN SONRA KAHVE: DAHA MI SAĞLIKLI?

Kahvaltıdan sonra kahve içmek, sindirim sistemi ve hormonal denge açısından daha güvenli bir seçenek olarak öne çıktı.

Kardiyoloji Uzmanları, kahvenin yemekle birlikte veya sonrasında tüketilmesinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor: “Kahvaltıdan sonra içilen sade kahve, kafeinin biyoaktif bileşenlerinin daha iyi emilmesini sağlar ve sindirim sistemine zarar verme riskini azaltır.”

Tufts Üniversitesi tarafından yürütülen ve 46 binden fazla katılımcıyı kapsayan bir araştırma, günde 2-3 fincan sade kahve tüketen bireylerde erken ölüm riskinin %17’ye kadar azaldığını gösterdi. Ancak bu faydanın, kahvenin şeker veya krema gibi katkı maddeleri olmadan ve genellikle kahvaltıdan sonra tüketilmesiyle elde edildiği belirtiliyor. Araştırma, kahvenin antioksidan özelliklerinin, özellikle yemekle birlikte alındığında, kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.

Beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, kahvenin kahvaltıdan sonra içilmesinin kan şekeri dalgalanmalarını dengelediğini ve metabolik sağlığı desteklediğini ifade ediyor: “Kahvaltıdan sonra içilen kahve, kafeinin enerji artırıcı etkisini daha dengeli bir şekilde sunar ve mideyi rahatsız etme olasılığını azaltır.”

SABAH KAHVESİ İÇİN İDEAL ZAMANLAMA

Peki, sabah kahvesi için en uygun zaman nedir? Uzmanlar, kahvenin uyandıktan yaklaşık 1-2 saat sonra ve ideal olarak kahvaltıdan sonra tüketilmesini öneriyor. Bu, vücudun doğal kortizol döngüsüne uyum sağlayarak kafeinin etkisini maksimize ederken olası yan etkileri en aza indiriyor. Dr. Huberman, “Kahvaltınızı yaptıktan sonra, örneğin bir yumurta, yoğurt veya tam tahıllı bir besinle birlikte kahve içmek, hem sindirimi destekler hem de kafeinin uyanıklık etkisini daha uzun süre korur” dedi.

Ayrıca, kahvenin içeriği de sağlık etkilerini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Şekerli veya kremalı kahveler, sağlık faydalarını sıfırlayabilir ve hatta insülin direnci gibi sorunlara yol açabilir. Dr. Erciyes, Türk kahvesinin sade tüketildiğinde antioksidan açısından zengin olduğunu ve bu nedenle tercih edilebileceğini belirtti.

PRATİK ÖNERİLER: SAĞLIKLI KAHVE TÜKETİMİ

Uzmanlar, sabah kahvesinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak için şu önerilerde bulundu:

Zamanlama: Kahveyi uyandıktan 1-2 saat sonra ve kahvaltıdan sonra tüketin.

İçerik: Şeker, krema veya yapay tatlandırıcılar yerine sade kahve tercih edin.

Miktar: Günde 2-3 fincan kahve, sağlık faydalarını maksimize etmek için yeterli. Journal of the American Heart Association’a göre, günlük 400 mg kafein (yaklaşık 2-3 kupa filtre kahve) güvenli üst sınır olarak kabul ediliyor.

Alternatifler: Kafeine hassasiyeti olanlar, papatya veya rezene gibi bitki çaylarını deneyebilir.

KAHVE RİTÜELİNİZİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN

Sabah kahvesi, doğru zamanda ve doğru şekilde tüketildiğinde hem zihinsel hem de fiziksel sağlığa katkıda bulunabilir. Ancak aç karnına içilen kahve, sindirim ve hormonal sorunlara yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kahvenin kahvaltıdan sonra ve sade bir şekilde tüketilmesinin en sağlıklı seçenek olduğunu gösterdi.