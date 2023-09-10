Sağlık Bakanı açıkladı: Yirmi iki bin kişide SMA şüphesi var

Editör: Ersoy ÖZDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca evlenmeden önce SMA testi yapan çiftlerin 22.573’ünde SMA taşıyıcılık şüphesinin tespit edildiğini açıkladı.
Sonucu sosyal medya hesabından duyuran Koca, 27 Aralık 2021 ila 4 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan testlerde 2 milyona yakın kişiden test alındığını duyurdu.
Koca’nın açıklaması şu şekilde:
"3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası
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27 Aralık 2021- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 1.000.834’tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 984.701, numunesi onaylanan kişi sayısı 892.386, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 853.445, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 22.573, yeni numune istenen kişi sayısı 16.349’dur. 1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 446.563’tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447.758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394.895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371.926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9.931, yeni numune istenen kişi sayısı 13.024’tür."