Sağlık Bakanı duyurdu! Yeni uygulamayla fazla kilolu kişiler tespit edilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlıklı yaşam için 81 ilde program başlattığını sosyal medyadan duyurdu.

Yaptığı paylaşımda yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"FAZLA KİLOLU KİŞİLER TESPİT EDİLECEK"

81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek.

Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak.

"AMAÇ 10 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK"

Süreç; İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak.