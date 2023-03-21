21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:20
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 42 bin 500 sağlık personelinin alınacağını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
6
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.