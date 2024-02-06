Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay’da deprem anmasında yuhalandı

Züleyha Öncü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay’da deprem anmasında yuhalandı
Hatay’daki depremi anma resmi programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ismi geçince yuhalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin bugün yıl dönümü. Hatay Antakya’da da resmi anma yapıldı.

Programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Koca’nın isminin açıklamasının ardından vatandaşlar Koca’yı yuhaladı.

Programda sık sık "Hükümet istifa” ve “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganları atıldı.

Video sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, “Sağlık bakanına hastanede ölüme tek edilmiş insanları bulan, bebekleri bulan yardım ekibinin resimlerini hatırlatalım!” yorumları yapıldı.

Öte yandan İskenderun ilçesinde depremde yaşamını yitirenler anıldı. Depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da sarf ettiği sözleri kınayarak, kendilerinden intikam alındığını da ileri sürdü.

Depremzedeler ellerinde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, Deprem değil ihmal öldürdü”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

hjkjkl.jpg

CAN KAYBI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Ayrıca 11 ili etkileyen depremlerde can kaybı "50 bin 96" olarak açıklanmıştı .Ancak geçtiğimiz günlerde AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un can kaybı açıklaması tartışma yaratmıştı.

Kurum "En son Kahramanmaraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” açıklamasını yapmış ve büyük tepki toplamıştı. Bu açıklamaların ardından ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya can kaybı sayısının 53 bin 537 olduğunu duyurdu.

Diğer yandan etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

İlgili Haberler
Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için 'sessiz yürüyüş'
Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı: Herkesin acısı aynı
Cumhurbaşkanı ATATÜRK deprem bölgesinde 10 gün kaldı, bölgede 2 ayda neler yaşandı
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!"
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!"
Son Haberler
En çok aracın olduğu iller açıklandı. İstanbul zirveyi kaptırdı Ekonomi
En çok aracın olduğu iller açıklandı. İstanbul zirveyi kaptırdı
Yine Esenyurt, yine tekel saldırısı. Kurşun yağdırdılar Gündem
Yine Esenyurt, yine tekel saldırısı. Kurşun yağdırdılar
Muharrem İnce'den CHP'ye Saadet ateşi. CHP Saadet'e vekil verdi Saadet İBB'de aday çıkardı Gündem
Muharrem İnce'den CHP'ye Saadet ateşi. CHP Saadet'e vekil verdi Saadet İBB'de aday çıkardı
Ünlü kahve ve çay markası iflas etti. Türkler de tiryakisiydi tüm şubeleri tek tek kapanıyor Ekonomi
Ünlü kahve ve çay markası iflas etti. Türkler de tiryakisiydi tüm şubeleri tek tek kapanıyor
Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Saat 04.17'de Hatay Gündem
Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Saat 04.17'de Hatay
Arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundu Gündem
Arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundu