Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay’da deprem anmasında yuhalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin bugün yıl dönümü. Hatay Antakya’da da resmi anma yapıldı.

Programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Koca’nın isminin açıklamasının ardından vatandaşlar Koca’yı yuhaladı.

Programda sık sık "Hükümet istifa” ve “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganları atıldı.

Video sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, “Sağlık bakanına hastanede ölüme tek edilmiş insanları bulan, bebekleri bulan yardım ekibinin resimlerini hatırlatalım!” yorumları yapıldı.

Öte yandan İskenderun ilçesinde depremde yaşamını yitirenler anıldı. Depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da sarf ettiği sözleri kınayarak, kendilerinden intikam alındığını da ileri sürdü.

Depremzedeler ellerinde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, “Deprem değil ihmal öldürdü”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

CAN KAYBI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Ayrıca 11 ili etkileyen depremlerde can kaybı "50 bin 96" olarak açıklanmıştı .Ancak geçtiğimiz günlerde AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un can kaybı açıklaması tartışma yaratmıştı.

Kurum "En son Kahramanmaraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” açıklamasını yapmış ve büyük tepki toplamıştı. Bu açıklamaların ardından ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya can kaybı sayısının 53 bin 537 olduğunu duyurdu.

Diğer yandan etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.