Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sanatçı Özkan Uğur'un son durumu hakkında açıklama yaptı

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda ve entübe edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uğur'un tedavisine devam edildiğini ve olumlu gelişmeleri en kısa sürede verebilmeyi temenni ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sanatçı Özkan Uğur'un son durumu hakkında açıklama yaptı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

3. kez lenf kanserine yakalanan ve tedavisi başarılı şekilde tamamlanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilmişti.

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Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili Twitter'ın hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisine devam ediliyor" dedi.

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"OLUMLU GELİŞMELERİNİ VEREBİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

Twitter hesabından Uğur'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaşan Fahrettin Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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