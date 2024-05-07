Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi. Yeni düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenleme yapılacağını belirten Koca tüm ayrıntılar 9 Mayıs’ta belirleneceğini söyledi.

9 Mayıs’ta toplantı yapılacağını ve detayların belli olacağını açıklayarak yeni düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu.

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." İfadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Geçen ay açıklamalar yapan Fahrettin Koca Türkiye'de kısmen, İstanbul'da biraz daha belirgin yoğun bakım yatak sorunu yaşandığını açıklamıştı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki sorunlara da değinen Koca, sadece Bayrampaşa’da randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısının ise 110 bin olduğunu aktarmıştı.