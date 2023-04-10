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Bakan Koca'dan ilk açıklama. Milletvekili listesinde yer almamıştı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AKP Milletvekili aday listesi belli olmuş, Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almamıştı. Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 00:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milletvekili listelerine dair açıklama

Bakan Koca'dan ilk açıklama. Milletvekili listesinde yer almamıştı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AKP Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralının uygulanmasıyla birlikte Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy listede bulunmadı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum.

Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."

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