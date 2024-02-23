Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Ankara ve İstanbul hariç tüm şehirleri ilgilendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul hariç, diğer tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

Bakan Koca’nın açıklamasında, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.