Sağlık Bakanı'ndan kritik 'kurban eti' uyarısı. Herkes bu hatayı yapıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanı'ndan kritik 'kurban eti' uyarısı. Herkes bu hatayı yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda kesilecek olan "kurban etlerinin" nasıl tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Kurban etini bir gün dinlendirmenin önemine dikkat çeken Koca, etin yanında sebze, salata, yoğurt gibi ürünlerin de tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı sürecinde et tüketimiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban etinin tüketimine dair önerilerde bulundu.

Etin dinlendirilerek bir gün sonra tüketilmesinin sağlık açısından daha faydalı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, dengeli beslenmenin önemine de değindi.

ETİN YANINDA NE YENMELİ?

"Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam tahıllı ürünlerin tüketilmesiyle dengeli bir beslenme sağlamış oluruz" diyen Bakan Koca, özellikle yüksek kolesterol ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlamaları ve sakatat tüketiminden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

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