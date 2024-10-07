Sağlık Bakanlığı açıkladı: Samsun’a 177 yeni hekim

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Samsun’a 177 yeni hekim

Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan kura sonucunda Samsun'a 177 yeni hekimin ataması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda Samsun'a 177 yeni hekimin ataması yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda 177 yeni hekim ataması yapıldı. Bu hekimlerimizin 12'si Uzman ve 165'i ise pratisyen hekimlerimizden oluşuyor. Yeni atanan pratisyen hekimlerimizle birlikte Sağlık Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizdeki pratisyen hekim sayımız 846'ya yükselmiş oldu. Bu rakam sunulan hizmetin güçlendirilmesi adına ilimiz için önemli. Sağlık Bakanlığımıza ilimize verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu hekimlerimizin oryantasyon eğitimlerini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde iki oturum halinde düzenlediğimiz programla tamamladık ve il genelinde hastanelerimizin acil servislerinde görev yapacak şekilde yerleştirme işlemlerini gerçekleştirdik. Yeni hekim arkadaşlarımızın acil servislerimize katacağı enerjiyle, hastanelerimizin acil hizmetleri daha etkili ve güçlü bir hale gelecektir. Atamaları yapılarak göreve başlayan tüm yeni ekip arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, atamaların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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