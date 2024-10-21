Sağlık Bakanlığı skandala imza atmış! Yenidoğan Çetesi'nin hastanesine 'Bebek Dostu' unvanı verilmiş

Türkiye ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalı ile çalkalanıyor. Ülkenin gündemine bomba gibi düşen sağlık skandalına dair art arda detaylar gelirken, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü yazısında, çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı.

"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında hastanesi kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu işaret eden Terkoğlu, "Müezzinoğlu’nun sağlık bakanı olmasıyla özel hastanelerin yenidoğan bakım yatağı sayısı adeta patlama yaptı. 2012’de neredeyse devlet ile özel eşitken, Müezzinoğlu döneminde özel, devletin iki katına çıktı. Hastanesi kapatılan Müezzinoğlu, adeta yenidoğan hizmetini tamamen özelleştirdi. Fahrettin Koca da sistemi devam ettirdi" ifadelerini kullandı.

"YENİDOĞAN BÖLÜMLERİNİN TAŞERONLAŞMASINA GÖZ YUMULDU"

"Özel hastane sahibi sağlık bakanı yapıldı” diyen Terkoğlu, “O da, özel hastanelere 'ne kadar yoğun bakım bebeği o kadar rant' düzeni kurdu. Denetleyip uyaranlara 'sus' denildi. Yataklar dolsun diye yenidoğan bölümlerinin taşeronlaşmasına göz yumuldu. Bebekler para için hasta sayıldı" ifadelerine yer verdi.

Terkoğlu, bebek ölümlerinden sorumlu olduğu için kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı verildiğini de açıkladı.