Sağlık Bakanlığı tasarrufu kuzu kapama ile kapattı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Sağlık Bakanlığı tasarrufu kuzu kapama ile kapattı
Kamuda Tasarruf Tedbirlerinin açıklanmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufu rafa kaldırarak kuzu kapamalı bir menü ile etkinlik düzenlemesi dikkat çekti.

Sağlıkçıların hemen hemen her gün sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğüt verirken Sağlık Bakanlığı'nın bol kepçe menülü etkinliği ağızları açık bıraktı. Sağlık Bakanlığı konuklarına fiyatı dudak uçuklatan türden yemekler arasında bulunan kuzu kapama ikram etti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın birlikte açıkladığı 'Kamuda Tasarruf Tedbirleri, henüz bakanlıkların uygulamaları arasına girmedi.

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılım gösterdiği yemekli Hemşireler ve Ebeler Günü etkinliği zengin menüsü ile dikkat çekti.

Menünün ana yemeği kuzu kapama olurken, tatlı olarak fıstıklı baklava ikram edildi. Diğer yandan katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

Bakanlığın menüsü bir kilogram kuzu kapamalık etin kilosunun 600 TL'den başladığı şu günlerde evine et girmeyen vatandaşların ağzını sulandırdı.

Artık kimsenin et yiyemediğine dikkat çeken Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın ise bakanlığı kendilerine yemekli etkinlik düzenleyeceğine hastanelerdeki yemek sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi.

Akın, hastane yemeklerinin dengeli ve yeterli beslenmeye asla yetmediğini, hijyenik olmayan yemeklerden zehirlenen sağlık emekçileri, hastaların ve refakatçilerin zehirlendiğinin haberlere konu olduğunu söyledi.

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Akın en son Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 71 sağlıkçının yemekten zehirlendiği duyurduklarını ancak 1 Mayıs bildirilerini yemekhanede dağıtmalarına izin verilmediğini hatırlattı.

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"KAR ELDE ETMEK İÇİN SAĞLIKÇILARI ZEHİRLİYORLAR"

Pandemi döneminde, depremlerde alkış aldıklarını ancak ebe ve hemşire günü gibi özel günlerinde bir düzeltme olmaksızın sadece özgü aldıklarını dile getirdi. Övgü değil haklarını istediklerini söyleyen Akın öncelikle yandaş firmalara yemek ihalesi vermekten vazgeçilmesini istedi. İhaleyi alan firmaların kar etmek için sağlıksız, kalitesiz yemeklerle sağlıkçıları zehirlediğini savunan Akın "Kamusal yemek hakkımız tanınsın. İsrafı önlemeye önce buradan başlanılsın." diye konuştu.

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