Sağlık Bakanlığı'ndan 31 bin TL'lik Ramazan önerisi. Bu öneriye göre asgari ücretli 16 gün, emekli 9,5 gün oruç tutabiliyor

Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan ayı için sağlıklı beslenme için menü hazırladı hazırlamasına ama 4 kişilik bir aileye aylık 31 bin liraya mal oluyor. Hal böyle olunca da Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı beslenme menüsü" sokaktaki vatandaş şaşırıp, kaldı. Vatandaş o listeye baktı, gülmekten başka bir şey yapamadı.Asgari ücretli bir aile bu tavsiye ile ancak 16 gün, emekli ailesi de 9.5 gün oruç tutabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında oruç tutanların sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken gıda tavsiyelerini sıraladı. Bakanlığın hazırladığı listede; iftar, sahur ve ara öğünde alınması gereken gıdalara örnekler yer aldı.

Bakanlığın en ucuzundan hazırladığı listesine göre oruç tutmak isteyen bir kişinin bir günlük iftar, ara öğün ve sahur maliyeti 257.75 TL’yi buluyor. 4 kişilik ailenin bir günlük oruç maliyeti ise tam 1031 TL. Asgari ücretli bir aile bu tavsiye ile ancak 16 gün, emekli ailesi de 9.5 gün oruç tutabiliyor. Bakanlığın listesine göre oruç tutan dört kişilik bir ailenin aylık masrafı 30 bin 930 lirayı buluyor.

‘ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN’ ÖNERİSİ

31 Bin liralık Sağlıkli beslenme menüsüne bir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıra sunuldu. Öneride “Yeterli ve dengeli beslenmenin sürmesi için sahur öğünü atlanmamalı, ana öğün ve ara öğünler yapılmalıdır. Öğünlerde beş besin grubundan sağlıklı ve dengeli seçimler gereklidir” denildi.

Sahur, ara öğün ve iftar için örnek menülere şu şekilde yer verildi:

SAHUR: Süt, yoğurt, peynir (75 gram 17.5 lira), yumurta (1 adet 2.25 lira), tam tahıllı ekmekler (2 dilim 2 lira), çiğ sebze-meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba (1 kase 10 lira), zeytinyağlı yemekler (Porsiyon 15 lira), yoğurt (180 gram 17 lira) ve salatadan (kase 15 lira) oluşan bir öğün tercih edilebilir.

İFTAR: Orucun zeytin ya da hurma ve su ile açılmasından sonra yemeğe çorba ve salata ile başlanabilir. Devamında etli sebze yemeği veya yağsız et yemeği ve zeytinyağlı sebze yemeği, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna tüketilebilir.

ARA ÖĞÜN: İftar ve sahur arasında ise meyve, kuru meyve, kabuklu yemiş, süt ve yoğurt ile meyve ve sütlü tatlılar tercih edilebilir.

Liste güzel de vatandaşın parası bu menüye yetebilecek mi? Yetmeyeceği ortada. Bu listeyi hazırlayan acaba hiç mi çarşıya pazara markete gitmiyor sorusunu gündeme getirdi.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın meşhur sağlıklı beslenme menüsü