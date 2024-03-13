Tatlı fiyatlarını görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Tatlı tatlı yiyin acı acı ödeyin

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve sofraları şenlendiren baklavanın satış fiyatı da zam furyasından nasibini aldı.

Geçtiğimiz günlerde sık sık sosyal medyada da denk geldiğimiz 'dilimle satılan baklava' fiyatlarından sonra şimdi de çeşitlerine ve iç malzemesine göre baklavaların kilo fiyatları ortaya çıkara sosyal medyada gündem oldu.

Bütçesi yeterli olmayanların baklava tüketebilmesi için son çıkan 'baklavayı tek tek alma' uygulamasını kullanmaya devam edeceği anlaşılırken en ucuz baklavanın kilosunun 730 TL olması detayı dikkatlerden kaçmadı.

Ramazan ayında fiyatların artması eleştirilere neden olurken vatandaşlar gördükleri fiyatlar karşısında şoke oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN BAKLAVA FİYATLARI

Karışık baklava 995 TL

Fıstıklı dürüm 1130 TL

Fıstıklı nadir dolama 1120 TL

Cevizli saray sarması 800 TL

Sultani 1120 TL

Fıstıklı saray sarması 1120 TL

Çikolatalı baklava 730 TL

Fıstıklı karışık baklava 1100 TL

Sütlü Nuriye 730 TL

Fındıklı nadir dolama 800 TL

Fıstıklı gelin bohçası 1120 TL

Fıstıklı kare baklava 1080 TL

Cevizli burma 800 TL

Cevizli glutensiz baklava 800 TL

Fıstıklı glutensiz baklava 950 TL

Fıstıklı vegan baklava 950 TL

Fıstıklı kuru baklava 910 TL