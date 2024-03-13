Tatlı fiyatlarını görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Tatlı tatlı yiyin acı acı ödeyin

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve sofraları şenlendiren baklavanın satış fiyatı da zam furyasından nasibini aldı.
Geçtiğimiz günlerde sık sık sosyal medyada da denk geldiğimiz 'dilimle satılan baklava' fiyatlarından sonra şimdi de çeşitlerine ve iç malzemesine göre baklavaların kilo fiyatları ortaya çıkara sosyal medyada gündem oldu.
Bütçesi yeterli olmayanların baklava tüketebilmesi için son çıkan 'baklavayı tek tek alma' uygulamasını kullanmaya devam edeceği anlaşılırken en ucuz baklavanın kilosunun 730 TL olması detayı dikkatlerden kaçmadı.
Ramazan ayında fiyatların artması eleştirilere neden olurken vatandaşlar gördükleri fiyatlar karşısında şoke oldu.
İŞTE SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN BAKLAVA FİYATLARI
Karışık baklava 995 TL
Fıstıklı dürüm 1130 TL
Fıstıklı nadir dolama 1120 TL
Cevizli saray sarması 800 TL
Sultani 1120 TL
Fıstıklı saray sarması 1120 TL
Çikolatalı baklava 730 TL
Fıstıklı karışık baklava 1100 TL
Sütlü Nuriye 730 TL
Fındıklı nadir dolama 800 TL
Fıstıklı gelin bohçası 1120 TL
Fıstıklı kare baklava 1080 TL
Cevizli burma 800 TL
Cevizli glutensiz baklava 800 TL
Fıstıklı glutensiz baklava 950 TL
Fıstıklı vegan baklava 950 TL
Fıstıklı kuru baklava 910 TL