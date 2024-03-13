Fesli Kadir'in İstiklal Marşı'na hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Cumhuriyet rejimine olan karşıtlığı, Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varacak sözleri ve Kurtuluş Savaşı için ‘Keşke Yunan kazansaydı’ sözleri ile tanınan Fesli Kadir’in, ortak değerimiz olan İstiklal Marşına da hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İstiklal Marşı’nın ‘Korkma’ diyerek başlamasının aşağılık duygusu olduğunu belirttiği ifadeleri ortaya çıkan Fesli Kadir, milli marşımızın isminin ‘İstiklal Marşı’ olmasının da yanlış olduğunu söylüyor.

Sözlerine gerekçe olarak ise “Korkma diye bir marş başlıyorsa o millet korkuyordur” açıklamasının yer aldığı video, tam da İstiklal Marşımızın kabul olduğu şu günlerde yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada viral olan videoya Atatürk, Cumhuriyet karşıtı kimselerin destek vermesi Cumhuriyet ve Atatürk sever vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Fesli Kadir'in İstiklal Marşı'na karşın yaptığı hakareti sosyal medya hesabından paylaşan Nasuh Bektaş, Fesli Kadir'in sözleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye düşmanı Fesli delinin İstiklal marşına hakaret etmesi gayet normal.. Bu fesli kadire akıl hocamız diye tapanlar kim?"