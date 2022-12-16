Sağlık Bakanlığı'ndan bekar menüsü

Sağlık Bakanlığı Türkiye sağlıklı beslenme rehberi hazırladı. Sağlıklı beslenmeye yönelik hazırlanan bu rehberdeki bir detay dikkat çekti.

Rehberde bekar erkekler için ayrı bir başlık açılmış ve bekar erkeklere özel bir menü konulduğu ortaya çıktı.

Sebzeli omlet, söğüş yeşillik ve etli kuru fasulye gibi yemeklerin olduğu menüde kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün ve akşam yemeği detaylı bir şekilde anlatıldı. Gerekçe olarak; bekar erkeklerin evlilere göre obeziteye yakalanma riskinin yüksek olması gösterildi.

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan diyetisyen Tuba Feyza Avcı, “Bekar erkeklerin evli erkeklere göre obeziteye yakalanma riskinin daha yüksek olduğu çalışmalarca bulunmuş” dedi.

"Bekar erkekler nasıl beklenmeli?" konusunda Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından bekar erkeklere örnek menü hazırlandı.

KAHVALTI

Diyetisyen Avcı “Kahvaltı günün en önemli öğünü” şeklinde konuştu. Örnek menüye göre bekar bir erkeğin kahvaltısında sebzeli omlet, zeytin, bir tatlı kaşığı bal, bir dilim tahıllı ekmek ve söğüş yeşillikler olmalı.

ÖĞLE YEMEĞİ MENÜSÜ

Rehbere göre bekar erkekler öğle yemeğinde ise etli kuru fasulye, bulgur, cacık ve yanında salata tüketmeli.

Diyetisyen Avcı, “Kuru fasulye yerine nohut olabilir, yeşil mercimek olabilir” ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir bekar erkek vatandaş ise “Her gün biraz zor olur ama onu bulmak herhalde ya” dedi.

AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ

Ara öğünlerde de meyve ve tost ayran var. Rehberde akşam yemeğinin menüsü ise oldukça dolu. Rehbere göre akşam yemeğinde önce sıcak bir çorbayla başlanıyor, ardından sebzeli etli bir ana yemek, yanında bir kase salata tüketilmesi gerekiyor. Doymayacağını belirten erkekler için menüde soslu makarna da yer alıyor.