Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı

Bu tür serumların bilinçsiz kullanımının ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken Dr. Dalgıçer, bu tedavilerin mutlaka uzman bir hekim kontrolünde hastane ortamında yapılması gerektiğini dile getirdi.

Son zamanlarda bilinçsizce yapılan sarı serumlardan kaynaklı ölümler halkı tedirgin ediyor. Özellikle soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemini desteklediği görüşüyle yaygın şekilde tercih edilen sarı serumlardan kaynaklı can kayıpları arttıkça uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

"HER DOZDA ALERJİK REAKSİYON RİSKİ MEVCUT"

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, "Atom sarı serum, genel olarak kış aylarında bağışıklığı ve vücut direncini arttırdığı söylenerek hastalara uygulanıyor. Ancak hastane ortamında uygulanmayan tüm tedavi uygulamaları ölüme kadar varabilen çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sarı serum olarak tabir edilen tedaviler de bazı bireylerde çok ciddi alerjik reaksiyon riskleri doğurabiliyor önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Son zamanlarda sarı serumdan kaynaklanan ölümlere baktığımızda tüm vakaların hastane şartları dışında işlem yapılan hastalar olduğu görülüyor. Kişinin daha önce bu serumu taktırmış olması ve bir sorun yaşamamış olması da hastanın bir sonraki uygulamada güvende olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü her dozda alerjik reaksiyon riski mevcut. Sarı serumun içindeki herhangi bir etken çok küçük dozlarda olsa bile vücut tepki gösterebiliyor" dedi.

Tedavilerin hastanede uygulanmasının önemini vurgulayan Dr. Fırat Dalgıçer, "Hastanelerimizde her türlü imkan var. Ani bir reaksiyon gelişmesi durumunda da acil müdahale edilebilir. Bu nedenle kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman hastaneye başvurup bir doktor kontrolünden geçmeniz çok önemli. Doktor önerisiyle yapılan tedavi ile risksiz bir şekilde sağlığınıza kavuşabilirsiniz" diye konuştu.