Sağlık çalışanı küçük çocuğu öldüresiye dövdü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sağlık çalışanı küçük çocuğu öldüresiye dövdü!

Tokat’ta bir sağlık çalışanı yabancı uyruklu küçük çocuğu ziline basıp kaçtığı için öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta bir sağlık çalışanı, evinin ziline basıp kaçtığı için 10 yaşındaki yabancı uyruklu küçük çocuğu öldüresiye darp etti. Küçük çocuğun boğazını sıkarak saldıran sağlık çalışanı olay sonrası yoluna devam etti.

Saat 16.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde yaşanan olayda Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. (24) isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye dövdü.

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POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Sokakta küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra oradan uzaklaştı. Olay bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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