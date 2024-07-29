Sağlık çalışanlarına 2 milyon TL altında ev fırsatı

HEKİMSEN öncülüğünde hayata geçirilen bu proje kapsamında, çeşitli illerde modern ve konforlu konutlar inşa edilecek. Evlerin fiyatları, piyasa şartlarına göre oldukça cazip olacak ve özel olarak HEKİMSEN üyelerine sunulacak. Proje, sağlık çalışanlarının barınma sorunlarına çözüm sunmanın yanı sıra, onların yaşam kalitesini artırmayı ve daha huzurlu bir yaşam sürmelerini hedefliyor.

Hekimlere Özel İmkanlar Sağlanacak HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, yaptığı açıklamada, "Kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerimiz, gelecekleri için hiçbir şey planlayamıyorlar. HEKİMSEN, standart bir sendika değil. Hekimlerin ve üyelerimizin tüm sorunlarına müdahil oluyoruz. Şu an için Ankara'da başlayan bir konut projemiz var. Yapı kooperatifi kurduk. Bu kooperatif, kısa süre içinde hekimlerimizi taksitle özel imkanları olan konutlara sahip hale getirecek" dedi.

Akademisyenlerden Destek Bekleniyor HEKİMSEN'in üyeler için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirten Kurban, "İntiharlar yaşandı ve yaşanıyor. Biz 'Bunu nasıl durdururuz?' diye çalışıyoruz. Bununla ilgili yeterli desteği akademisyenlerden henüz bulamadık. Sizi en iyi kim tanır? Beraber çalıştığınız insanlar. Bu yüzden fark etmeleri gereken bir eğitim var. O eğitimi vermek için de araştırma gerekiyor. Biz her konuda hizmet üreten bir yapıyız" diye konuştu.

Peşinatla Ev Sahibi Olma İmkanı Hekimsen üyelerinin 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında peşinatla ev sahibi olabileceğini kaydeden Adil Kurban, "Konut projemiz, inanılmaz faydalara yol açacak. İnşaat sektörü geçici bir krizde. Bu dönemde bu projeyi aktive ediyoruz. Çalışmamızda 2 milyon TL'nin altına 3 oda bir salon havuzlu ev imkanı sunabiliyoruz. Bu, üyelerimiz için çok önemli bir yatırım. İlk proje Ankara'da oldu, diğer illerde de başlıyor. Malatya, Kayseri, Konya, Bingöl'de konut projesi başlama aşamasında" ifadelerini kullandı.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, ayrıca Sağlık Bakanı'na bir çağrıda bulunarak, "Lütfen hekimlere ÖTV'leri kaldırsınlar. Milli aracımız TOGG'dan hekimleri taksitle araç sahibi yapalım. Birçoğunun araç alamama problemi de var" dedi.