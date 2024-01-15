Sağlık emekçilerinden 'mesai ücreti' tepkisi. En az bir buçuk katı olmalı

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) Sosyal İşler Sekreteri Abdurrahman Aktürk, sağlık emekçilerinin fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin altında kaldığını belirterek duruma karşı çıktı.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Aktürk, 4857 sayılı iş kanununu hatırlatarak fazla mesai ücretinin normal mesai ücretine oranla en az bir buçuk katı olması gerektiğinin altını çizdi.

‘EN AZ BİR BUÇUK KATI OLMALI’

Aktürk, Sağlık Bakanlığı’nın son ücretlendirme politikasına göre, sözleşmeli lisans mezunu bir sağlık meslek çalışanın fazla mesai ücreti 64 TL, lise dengi bir çalışanın fazla mesai ücreti ise 55 TL olduğunu belirtirken, kadrolu (4A) lisans mezunu bir sağlık meslek çalışanın saatlik nöbet ücretinin ise 75 TL olduğunu vurguladı. Lisans mezunu bir sağlık meslek çalışanının normal mesai saatinin toplam kazanç üzerinden hesaplandığında saatlik ücreti 247 TL’ye denk geldiğini söyleyen Aktürk, ancak bunun bir buçuk katı olması gereken fazla mesai ücretinin ise 75 TL olduğunu belirtti.

Aktürk, gelişmiş ve gelişmekte olan hiçbir ülkede fazla mesai ücreti normal mesai ücretinden az olmadığını ifade etti.

Aktürk, açıklamasının devamında, “Genellikle uygulama normal mesai ücretinin bir buçuk ya da iki katı olarak değer görmektedir” diye konuştu.

Söz konusu durumun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu ifade eden Aktürk, yetkililere çağrıda bulunarak, konuyla ilgili bir adım atılması gerektiğini belirtti.