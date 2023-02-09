﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var

TTB ile sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası uzmanlarının deprem bölgesinde yaptıkları durum tespitlerini içeren Deprem Bülteni 2'yi kamuoyu ile açıkladı.

Açıklamada, “Soğuk iklim koşulları nedeniyle yurttaşlar hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybediyor” denilerek deprem bölgesindeki koşullara dikkat çekildi.

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan bir acil tıbbi durumdur. Normal vücut ısısı yaklaşık 37 C civarındadır. Hipotermi tanısı vücut sıcaklığı 35 C altına düştüğünde ortaya çıkar.

Durumun belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişir.-

Vücut ısısı düşen bireylerin kalbi, sinir sistemi ve diğer organları normal faaliyet gösteremez. Hipotermi, zamanında tedavi edilmeden bırakılırsa kalp dolaşım ve solunum sisteminin tamamen bozulmasına ve sonunda ölüme yol açabilir.

Hipotermi genellikle soğuk havaya maruz kalma veya soğuk suya dalmadan kaynaklanır. Hipotermi için öncelikli tedavi, vücudu normal bir sıcaklığa geri getirmeyi hedefler.