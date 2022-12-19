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Sağlık sektörünün önemli isimleri ödüllerini aldı

Başarılara ve yeniliklere imza atan hekimler ve kurumlar ödül aldı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:58
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Sağlık sektörünün önemli isimleri ödüllerini aldı

Sağlık sektörünün önemli isimleri ödüllerini aldı
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İHA’nın haberine göre, “Doktorclub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri”nde kazananlar düzenlenen gece ile ödüllerini aldı.

İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel salonunda geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen törene İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek ile çok sayıda doktor ve sağlık sektörü temsilcisi katıldı.

Gecede yenilikçi isimler ve kurumlar ödüllerini alırken, Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru ödülünü İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili aldı.

Bilgili, ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken, sağlığa değer katan çalışmaların içerisinde yer almaya devam edeceğine dikkat çekti.

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