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Sağlıkçılar İstanbul'daki bu fuarda buluşacak

İstanbul, şubat ayında Türkiye’deki sağlık sektörünün, sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla düzenlenecek önemli bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:45
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Sağlıkçılar bu fuarda buluşacak

Sağlıkçılar İstanbul'daki bu fuarda buluşacak
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Son yıllarda büyük ilgi gören sağlık turizmine yönelik olarak İstanbul’da düzenlenecek olan “1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı” , 22-23 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul Pullman Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Fuara, Türkiye'deki birçok hastane ile medikal firmaların temsilcilerinin yanı sıra, 22 Arap ülkesi ve 5 Türki Cumhuriyetinden sağlık sektörünün öncüleri katılacak. 

Türk-Arap ülkeleri arasında işbirliğine öncülük eden isimlerden biri olan ve fuarın mimarı TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında, Arap coğrafyasındaki marka ve bilinirlilik imajına katkı sağlamak istediklerini söyledi. 

Uzun yıllardır Türk-Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler arasında önemli zirvelere imza attıklarına vurgu yapan Attar, "Türkiye sağlık sektöründe fark yaratıyor. Bacasız bir sanayi diyebiliriz. Çünkü ithalata dayalı bir öğreti değil. Türkiye, sağlık turizminde çok başarılı. Çok iyi hastanelerimiz var" diye konuştu.

Attar, “Zengin Arap turistler, Türkiye'deki sağlık sektörünü yeteri kadar tanımıyor. Arap ülkelerindeki zengin turistler para harcamak için İngiltere'ye, Almanya'ya ve ABD'ye gidiyor. Biz zengin Arapların, sağlık hizmeti alması için Türkiye'yi tercih etmelerine öncülük edeceğiz. Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok ilgi var. Mide ameliyatı, saç ekimi, estetik gibi alanlarda çok büyük ilgi gösteriliyor. Arap ülkelerinde yeteri kadar Türk sağlık sektörünün tanıtımı yapılmıyor. Bu tanıtımı daha iyi bir şekilde yapmalıyız" dedi.

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