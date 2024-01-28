Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Harmantepe köyünde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Rahatsızlanan bir hastanın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ancak köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için destek istedi.

İŞ MAKİNESİ KARA SAPLANDI

Yolda kar temizliği yapıldığı sırada iş makinesi, kara saplandı. Devrilme tehlikesi geçiren iş makinesinin sürücüsü, diğer ekiplerden destek istedi. İş makinesi, bölgeye sevk edilen ekiplerce saplandığı yerden kurtarıldı. İş makinesinin çalışmasıyla yol açılmasının ardından sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"EKİP ARKADAŞLARIMIZ GELİP ÇIKARDI"

Tipi sebebiyle görüş mesafesinin olmadığını belirten iş makinesi operatörü Deniz Bingöl yaptığı açıklamada,Yoğun kar yağışı ve fırtınayla birlikte köylerde hastaların olduğunu, köy yolunu açtıkları esnada görüş mesafesi olmadığı için kara saplandıklarını aracın devrilme riskinin olduğunu, diğer ekipteki arkadaşlarının geldiğini ve aracı çıkardıklarını söyledi.