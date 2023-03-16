Uzmanı açıkladı. Sağlıklı diyerek yiyoruz ama yanlış tüketimi böbrekleri bitiriyor

Meyve ve sebzelerin tüketimi sağlık için büyük önem taşıdığı biliniyor. Özellikle kış aylarında düşen bağışıklık sistemini güçlendirmek için sıklıkla tercih edilen meyveler vücudun çok daha dinç olmasını sağladığı vurgulandı. Ancak sevilerek ve çok sağlıklı olduğunu düşünerek yediğimiz meyvelerin bilinmeyen zararları ortaya çıktı.

Uzmanlar kış meyvelerinin zararlarına karşı uyardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah, kış meyvelerini tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

BÖBREK HASTALARININ DİKKATLİ TÜKETMESİ GEREKİYOR

Aybala Akkülah, C vitamininin yanı sıra zengin lifi ve antioksidan içeriği ile öne çıkan kivinin, hücreleri koruduğunu belirterek “Kivi hem çözünmez hem de çözünür lif içeriğine sahiptir. Çözünmeyen lif bağırsak hareketlerini düzenlemeye, çözünür lif ise kan şekerinin düzenlenmesine ve kalp sağlığına fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

Buna karşın kivinin birçok alerjen içermesi nedeniyle, özellikle çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini söyleyen Aybala Akkülah, yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının da dikkatli tüketmesi gerektiğine dikkat çekti.