Sağlıklı gözlerin anahtarı olan besinler ortaya çıktı

Gözler, insanlar için çok değerli olan ve çevreden gelen ışığı beyne aktaran duyu organlarıdır.

Göz sağlığı, gözlerin normal ve sağlıklı bir şekilde işlev görmesini ve görme kabiliyetinin sürdürülmesini kapsar.

İŞTE 7 BESİN…

-Yumurta sarısı

-Lahana

-Safran

-Somon

-Brokoli

-Tatlı patatesler

-Ceviz

ÇOCUKLARDA GÖZ SAĞLIĞI SORUNLARININ İŞARETLERİ

-Bir gözü kapatma veya daraltma

-Göz bebeğinin siyah yerine beyaz veya bulanık görünmesi

-Nesneleri görmek için gözüne yaklaştırma-Başını yan çevirerek bakma

-Gözlerini sık sık kaşıma

-Bir ya da iki gözün içe veya dışa doğru kayması

-Erken doğum

-Ailede göz tembelliği olması

-Ailede göz rahatsızlığı olması