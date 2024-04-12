Sağlıklı kalp için hastalık bilinci uyarısı

Kalbin, vücuda gerekli olan yakıtı, oksijeni ve besinleri pompalayan bir organdan ibaret olduğunu belirten Karakaş, kalbin dakikada bir dakikadan az çalışması durumunda hayatın sürdürülemez olduğunu ifade etti. Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının temel bir unsur olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımladığını hatırlatan Karakaş, kalp sağlığının yaşanan her şeyden, duygulardan ve sosyal olaylardan etkilendiğini belirtti. Kalp sağlığının önemi üzerinde dururken, sadece ileri yaşlarda ve eşlik eden hastalıkları olan bireylerde görülen bir durum olmadığını vurguladı. Genç yaşlardaki bireyleri de etkileyebileceğini söyledi. Her 40 saniyede bir kişinin kalp krizi geçirdiğini ve bunlardan birinin ilk saat içinde hastaneye ulaşmadan hayatını kaybettiğini belirten Karakaş, kalp damar tıkanıklığının belirti vermeden kalp krizi veya ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. Bu durumun büyük bir toplum sağlığı problemi olduğunu ifade etti.

Kalp hastalıklarının yaşamın her aşamasında ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Karakaş, kalp sağlığının bilinmesi ve yönetilmesinin önemine değindi. Kalp hastalıklarının sadece kalp damar tıkanıklığından ibaret olmadığını ve farklı çeşitlerde olabileceğini ifade etti. Kalp hastalıklarının, doğuştan gelenlerden başlayıp yaşamın her evresinde ortaya çıkabileceğini vurguladı. Bu nedenle, kalp hastalıklarının ne olduğunu, kalbin durumunu ve varsa nasıl yönetileceğini bilmek gerektiğini belirtti.