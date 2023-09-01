Sağlıklı tatlının 5 sırrı ortaya çıktı. İçine koyduğunuzda karnınızı şişirmiyor

İnsanların korkulu rüyası olan kilolara neden olan tatlının 5 sağlıklı sırrı ortaya çıktı.

Sağlıklı tatlının 5 sırrı ortaya çıktı. İçine koyduğunuzda karnınızı şişirmiyor

Editör: Barış Atakan

Tatlılar cezbedici lezzetler olsa da yedikten sonra şişkinlik, kilo artışı ya da hormonal dengesizliklere neden olduğu biliniyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kilolara neden olan tatlının 5 sağlıklı sırrı ortaya çıktı.

İŞTE DAHA SAĞLIKLI TATLILAR İÇİN BAŞVURMANIZ GEREKEN 5 TAKTİK…

-Doğal tatlandırıcılar kullan

-Tatlı algınızda değişiklik yap

-Yağ tüketimini azalt

-Günlük beslenmede besin değerlerini dengele

-Gluteni atla

FAZLA TÜKETİLEN ŞEKERİN ZARARLARI

-Karaciğer depolar ama yağlanır.

-İnsülin direnciyle gelen hastalıklar.

-Ağız sağlığını bozar.

-Kalp krizine götürebilir.

-Şeker bir 'bağımlılık'tır.

-Aşırı şeker tüketimi baş ağrılarına neden oluyor.

-Hafızayı zayıflattığı da bilinen olumsuz etkileri arasında yer alıyor.

-Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor, vücudu hastalıklara açık bir hale getiriyor.

-Kilo alımının hızlanmasına neden oluyor

-Böbreklerin ve karaciğerin çalışmasını zorluyor, böbrek hastalıklarına ve karaciğer yağlanmasına sebep oluyor

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