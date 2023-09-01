Sağlıklı tatlının 5 sırrı ortaya çıktı. İçine koyduğunuzda karnınızı şişirmiyor

Editör: Barış Atakan
Tatlılar cezbedici lezzetler olsa da yedikten sonra şişkinlik, kilo artışı ya da hormonal dengesizliklere neden olduğu biliniyor.
İnsanların korkulu rüyası olan kilolara neden olan tatlının 5 sağlıklı sırrı ortaya çıktı.
İŞTE DAHA SAĞLIKLI TATLILAR İÇİN BAŞVURMANIZ GEREKEN 5 TAKTİK…
-Doğal tatlandırıcılar kullan
-Tatlı algınızda değişiklik yap
-Yağ tüketimini azalt
-Günlük beslenmede besin değerlerini dengele
-Gluteni atla
FAZLA TÜKETİLEN ŞEKERİN ZARARLARI
-Karaciğer depolar ama yağlanır.
-İnsülin direnciyle gelen hastalıklar.
-Ağız sağlığını bozar.
-Kalp krizine götürebilir.
-Şeker bir 'bağımlılık'tır.
-Aşırı şeker tüketimi baş ağrılarına neden oluyor.
-Hafızayı zayıflattığı da bilinen olumsuz etkileri arasında yer alıyor.
-Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor, vücudu hastalıklara açık bir hale getiriyor.
-Kilo alımının hızlanmasına neden oluyor
-Böbreklerin ve karaciğerin çalışmasını zorluyor, böbrek hastalıklarına ve karaciğer yağlanmasına sebep oluyor