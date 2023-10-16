Sağlıklı uyku için 6 öneri ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

Sağlıklı uyku insan hayatını olumlu yönde etkilediği biliniyor. Kaliteli uykun gün geçmiyor ki faydaları ortaya çıkmasın.

Diğer yandan Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen’in sağlıklı uyku için 6 önerisi ortaya çıktı.

İşte 6 öneri…

-Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte kalkın

-Odanızı karanlık olmalı

-Ortamı serin tutun

-Yatağınızı sadece uyumak için kullanın

-Kahve gibi uyarıcıları azaltın

DÜZENLİ UYUMANIN VE DİNLENMENİN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

-Konsantrasyonu ve üreticiliği arttırır

-Bağışıklık sistemi sağlığını destekler

-Vücudu tamir eder

-Kalp ve sindirim sistemi sağlığını korur

-Daha genç kalmayı sağlar

-Stres seviyesini düzenler

-Yaşam kalitesini arttırır.

GÜNDE KAÇ SAAT UYUMALI?

İyi bir uyku için gereken saat aralığı, bir insanın yaşam döngüsündeki farklı zamanlara göre değişiklik gösterir. Bir bebek günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirken yaş ilerledikçe bedenin ihtiyacı olan uyku aralığı daralır. Uzmanların belirttiği farklı yaş aralıklarına göre ihtiyaç duyulan uyku süreleri ise şu şekildedir:

Bebekler: 12-15 saatYürümeye başlayan çocuklar: 10-13 saat

Okul çağındaki çocuklar: 9-11 saat

Gençler: 8-10 saat

Yetişkinler: 7-9 saat

Ortalama olarak uyku süreleri belirlense de her insan için süreler farklı olabilir. Biri 6 saat uykuyla dinç hissedebileceği gibi bir başkası, günlük olarak 10 saat uyuma ihtiyacı duyabilir. Önemli olan her kişinin kendi yapısına göre uyku düzenini oluşturması ve bu düzene uymasıdır. Çünkü düzenli uyku, saat aralığından öte kişinin ihtiyacı olan uykuyu almasından geçer. Bu nedenle uykunuzu düzenlemek ve düzenli uykunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız öncelikle kendi uyku ihtiyacınızı belirlemelisiniz.