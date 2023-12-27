Sağlıklı uykunun sırrı karpuz çekirdeğinde mi?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Sağlıklı uykunun sırrı karpuz çekirdeğinde mi?
Prof. Dr. Karadağ, uykuya geçişi ve kalitesini artıran besinleri açıkladı. Karadağ, karpuz çekirdeği ve kiraz ile ilgili bilgiler verdi.

Karpuz çekirdeği uyku yapar mı


Prof. Karadağ, özellikle uyku bozukluğu çekenlerin gıda tüketiminde seçici olması gerektiğini vurguladı. Karadağ, şunları söyledi:

“Triptofan eksikliği uyku düzenini bozar. Beyinde salgılanan, biyoloji saat ritmini ayarlayarak vücudun uyku düzeni sağlanır. Melatonin hormonu ve beynin iyi hissetme duygusunu artıran serotonin hormonunun yapı taşının triptofandur.
Triptofan, vücutta sentezlenemez, dışarından besinlerle yoluyla alınır. Günlük triptofan ihtiyacı, vücut ağırlığımızın her bir kilogramı için yaklaşık 5 miligram. 70 kilo olan bir kişi için günde yaklaşık 350 miligram triptofan yeterlidir. Triptofan, B6 vitamini açısından zengin yiyeceklerle birlikte serotonin ve melatonin yapımında önemli rol oynar. Tükettiğimiz besinlerle birlikte yeterli miktarda triptofan alamazsak serotonin ve melatonin hormonları işlevini yerine getiremez. ”

ÇEKİRDEĞİN SIRRI

Karadağ, bu konuda bazı tedaviler uyguladıklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Triptofan açısından zengin kiraz ve karpuz çekirdeği, fındık, süt ve yumurta da, melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artırır. Böylelikle kaliteli bir uyku çekebilirsiniz. Bol miktarda kiraz tüketen insanlar daha iyi uyurlar. Çerezlerin içindeki yağ oranı da serotonini artırır. İçeriğindeki proteinler de kan seviyemizi belli seviyede tuttuğu için iyi bir uyku uyumanızı sağlar. Ayrıca, somon balığı ve ton balığı gibi yağlı balıklar da uyku getirir..."


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