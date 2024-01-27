Sağlıklı ve Leziz: Somon ve Avokado Salatası tarifi nasıl yapılır?

Hem göz alıcı hem de sağlıklı olan bu tarif, sofralarınıza tazelik ve lezzet katacak. İşte adım adım somon ve avokado salatası tarifi:

Malzemeler:

2 adet somon fileto

2 adet avokado

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze yeşillikler (marul, roka veya ıspanak)

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Somon filetolarını iyice yıkayın ve kurulayın. Üzerlerine tuz ve karabiber serpin.

Bir ızgarayı orta ateşte ısıtın ve somonları her iki tarafı da güzelce pişene kadar ızgarada pişirin.

Pişen somonları bir tabağa alın ve ılınmalarını bekleyin.

Bu arada avokadoları ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin.

Bir salata kasesine taze yeşillikleri yerleştirin.

Dilimlenmiş avokadoları ve ızgaradan çıkan somonları yeşilliklerin üzerine yerleştirin.

Ayrı bir kapta limon suyu ve zeytinyağını karıştırarak salatanın üzerine dökün.

İsteğe bağlı olarak taze çekilmiş karabiberle süsleyin.

Servis:

Bu nefis somon ve avokado salatasını hafif bir öğle yemeği olarak veya akşam yemeğinizin yanında servis edebilirsiniz. Sağlıklı yağlar, protein ve lif açısından zengin bu salata, sizi tok tutacak ve lezzetiyle de damaklarınızı şenlendirecek. Şimdiden afiyet olsun!