Sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın yolları

Sebze ve meyve yemeyenler, çeşitli hastalıklara daha yatkın olur ve zayıf, kısa, güçsüz ve ömürleri kısa olur. Eski insanlar, yiyeceklerini pişirmeden yedikleri için, sağlıklı ve uzun yaşamışlardır.

LAHANA

Lahana, B, C ve E vitaminleri ve potasyum bakımından zengin bir sebzedir. Şeker ve romatizma hastalarına iyi gelir. Ayrıca, arsenik, kükürt ve vitaminlerle kanı arındırır, cildi güzelleştirir, idrar yollarını temizler, vücuttaki fazla suyu ve toksinleri atar. Lahananın, kansızlığı önlediği ve kanserle mücadele ettiği de bilinir. Lahana çeşitlerinde bulunan U vitamini, mide ve bağırsakların sağlığını korur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Bu sebze, aynı zamanda, yaşlanmayı geciktiren ve kalp krizini önleyen bir mineral olan selenyumun kaynağıdır. Selenyum, cildi canlandırır ve erkeğin cinsel performansını arttırır. Karnabahar Karnabahar, fosfat ve potasyum içerir ve kadınları meme kanserinden koruyan indol-3 karbonal maddesini barındırır. Lahananın sahip olduğu besin değerlerinin çoğunu taşır.

KARNABAHAR

Çiçekli bir sebze olduğu için, fosfor, vitamin, cinsiyet hormonu, E vitamini ve protein açısından zengindir. Bu maddeler, cinsel gücü yükseltir, kalp sağlığını destekler, sinir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir, yıpranmayı engeller.

BROKOLİ

Brokoli, havuçtan daha fazla beta karoten içeren bir sebzedir. Bu yüzden, hem yiyebilir hem de suyunu içebilirsiniz. Beta karoten, güçlü bir antioksidandır ve yemek borusu, mide, bağırsak kanserlerine karşı korur. Brokoli, ayrıca, B1 ve C vitaminleriyle doludur ve kalsiyum, kükürt, potasyum ve selenyum gibi mineralleri bol miktarda içerir. Brokoli, mineral ve demir eksikliğini giderir, vitamin deposudur, suyu havuç veya elma suyuyla karıştırılıp içildiğinde de faydalıdır.

PIRASA

Pırasa, vitamin, mineral ve nitritlerle dolu bir sebzedir ve şifalı özelliği vardır. Mide-bağırsak problemleri, deri hastalıkları, damar sertliği gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Pırasa yemeği, bağırsakları yumuşatır, kabızlığı önler, hemoroidi rahatlatır. Pırasa çorbası, böbrekleri çalıştırır, idrar söktürür, vücuttaki üre asidi ve ürat tuzlarını atar. ENGİNAR

Enginar, karaciğer ve kalbin dostu bir sebzedir. Kanı temizler, yorgunluğu alır. Diğer zararlı maddeleri ve yorgunluk maddelerini idrarla atar, vücuda enerji verir, dinlendirir.

Enginar, beyin yorgunluğunu giderir, kalp kaslarını güçlendirir, üre ve kolesterolü azaltır, kalbin rahat çalışmasını sağlar, şeker hastalarına fayda sağlar, mide ve bağırsakları sterilize eder, ishali durdurur.

KEREVİZ

Kereviz, yaprak ve saplarıyla, vitamin ve mineral bakımından zengin bir sebzedir. Mideyi güçlendirir, iştah açar. İç salgı bezlerini ve özellikle böbrek üstü bezlerini uyarır, sinir yorgunluğunu giderir. Kanı arındırır, sivilceleri yok eder, yüzü pembeleştirir. Kerevizin diğer faydaları şunlar:

“Karaciğerin şişmesini önler, onu yorgunluk maddelerinden arındırır, safra akışını sağlar, böbrekleri çalıştırır, idrar söktürür, romatizma ve gut hastalıklarına iyi gelir, cinsel gücü arttırır.”