Sağlıklı vücut için uyku süresi ne kadar olmalı?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, yeterli uyku, bağışıklık sisteminin güçlenmesinden ruh sağlığının korunmasına kadar birçok alanda kritik bir rol oynuyor. Uyku eksikliği, obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve depresyon gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, düzenli uyku alışkanlıklarının oluşturulmasının, genel sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Uyku uzmanı Dr. John Smith, "Her bireyin uyku ihtiyacı farklıdır, ancak 7 saatten az uyku alan kişilerde bilişsel işlevlerde bozulma ve fiziksel sağlık sorunları daha yaygındır," diyor. Aynı zamanda, uyku kalitesinin de en az süre kadar önemli olduğunu vurgulayan Dr. Smith, "Derin uyku evreleri, vücudun onarımını ve yenilenmesini sağlar. Bu nedenle, gece boyunca kesintisiz bir uyku almak önemlidir," şeklinde konuştu.

Çocuklar ve ergenler için önerilen uyku süresi ise daha fazladır. Amerikan Pediatri Akademisi, okul çağındaki çocukların her gece 9 ila 11 saat uyumasını öneriyor. Bu durum, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için hayati öneme sahip.

Sonuç olarak, sağlıklı bir yaşam için uyku sürelerinin yanı sıra uyku kalitesine de dikkat etmek gerekiyor. Uykusuzluk çekenler, uyku ortamlarını düzenleyerek, yatmadan önceki saatlerde ekran kullanımını azaltarak ve rahatlatıcı aktivitelerle uykuya geçişi kolaylaştırarak uyku kalitelerini artırabilirler.