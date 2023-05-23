Sağlıklı yaşamanın altın kuralları nelerdir

Ahmet Maranki sağlıklı yaşamın 12 altın kuralını açıkladı. Maranki, plastik seralarda kanser tehlikesi olduğunu söyledi. Maranki plastiğin ham maddesinin petrol olduğunu, petrolünse kanserojen bir madde olduğunun altını çizdi.

Maranki mevsiminde olmayan sebze ve meyvelerin kesinlikle yenmemesi gerektiğini bunların vücut için büyük zararlar teşkil ettiğini kaydetti.

Makarna, ekmek, fast foood ve hamur işleriyle beslenen çocukların büyük bir çoğunluğunun obez olduğunu kaydeden Maranki sağlıklı yaşamak için bol sebze ve meyve tüketmek gerektiğini belirtti.

Lahana suyunun mucizevi etkilerinden bahseden Ahmet Maranki, bu suyun içinde kanserlerle savaşmaya yarayan antioksidanlar olduğunu ve Başbakan Erdoğan’ın bile ayakta kalmak için lahana suyu tükettiğini kaydetti.

Ahmet Maranki diğer önerileri şöyle

Çiğ ve pişmiş gıdalar bir arada tüketilmemeli,

Elektromanyetik dalgalardan ve radyasyondan uzak durulmalı…

Tatlı ve yemek bir arada yenmemeli, tatlı yemekten hemn önce veya yemekten en az 2 saat sonra yenmeli.

Yemekler çok pişirilmemeli, zira çok pişirmek vitaminleri öldürüyor.

Lahana, pırasa, ıspanak vb. sebzelerin suyu hafif haşlanıp içilmeli,

Tatlıyla beraber yenen çaya şeker katılmamalı,