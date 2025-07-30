Sağlıkta yeni dönem: Erkekler için doğum kontrol hapı

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Sağlıkta yeni dönem: Erkekler için doğum kontrol hapı

Hormonsuz geliştirilen erkekler için ilk doğum kontrol hapı güvenlik testini geçti.

The Vice News'un haberine göre ABD'deki Minnesota Üniversitesi, 'türünün ilk örneği YCT-529' adlı yeni ilacı şu şekilde duyurdu:

"Hormonsuz ve oral yolla alınabilen bir erkek doğum kontrol hapı. New York'taki Columbia Üniversitesi ve YourChoice Therapeutics ortaklığıyla üretilen YCT-529, sperm oluşumunu engelleyerek gebeliği önlüyor."

Üstelik ilacın gözlemlenebilir bir yan tesiri yok. Bilim insanları, ilacın erkek farelerde sperm üretimini baskıladığını ve bir aylık kullanım sonrasında gebeliği engellemede yüzde 99 başarılı olduğunu belirledi. Ek olarak ilaç, insan dışı erkek primatlarda sperm miktarını 14 gün içinde azalttı.

Minnesota Üniversitesi'nin paylaştığı bilgiye göre ilacın kesilmesinin ardından her iki grupta da üreme yeteneği yeniden kazanıldı.

Günümüzde erkekler için sadece iki doğum kontrol alternatifi mevcut: Kondom ve vazektomi (kısırlaştırma).

Ancak erkekler genellikle her iki seçeneğe de direnç gösterebiliyor.

Kadınların ise hormonal ilaçlardan rahim içi araç (RIA) uygulamalarına dek pek çok doğum kontrol imkânı bulunuyor.

Üstelik doğum kontrolü yükü çoğunlukla kadınların omuzlarına biniyor.

Hâlbuki bu yöntemlerin büyük bölümünün önemli yan tesirleri söz konusu:

Kan pıhtısı oluşma tehlikesi, hormonal düzensizlikler, fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz etkilemesi...

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