Sahadaki yeşil boyanın sırrı ortaya çıktı. Federasyon cevap vermeden kaçtı

Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında İstanbulspor Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar Icardi’nin 42. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken futbolcuların saçlarının, yüzlerinin ve beyaz formalarının yeşile bürünmesi gündeme oturdu.

Mücadelenin ardından tüm futbolseverlerin tepki gösterdiği bu durumun TFF’nin izniyle yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbulspor-Galatasaray maçı öncesi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 3 gün boyunca Ampute Futbol Milli Takımımız için bazı çekimler yapıldı. Ampute futbolda, saha ölçüleri daha küçük bir alanı kaplıyor. Bu nedenle zemindeki saha çizgileri, ampute futbola uygun şekilde çizildi.

3 gün süren çekimler, zeminin bazı bölümlerinde bozulmalara ve yıpranmalara yol açtı. İstanbulspor-Galatasaray maçından önce de bu kötü görüntünün kaybolması adına zeminin “gıda boyası” ile yeşile boyanmasına karar verildi. Bu işleme onay veren mercii ise Türkiye Futbol Federasyonu... Yani zeminin gıda boyasıyla yeşile boyanması işlemi TFF’nin onayıyla yapıldı.

Üstüne üstlük iki takıma yetkililerine maç sabahı statta yapılan eşgüdüm toplantısında sahanın gıda boyasıyla boyandığı bilgisi verilmedi!

TFF yetkilileri ise sporcu sağlığını tehdit eden bu olayla ilgili, sorulara cevap vermekten kaçındı.

(Kaynak: Cumhuriyet)