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Şahan TRT'de depremzedenin sesini kısan Fuat Kozluklu ile dalga geçti

Şahan Gökbakar Kahramanmaraş’ta bir depremzede yalnız bırakıldıklarını söyleyince sesi kısıp yayını bitiren TRT Haber ve muhabiri Fuat Kozluklu'ya tepki gösterdi. Gökbakar, "Kaşkolun ve şiirsel anlatımınla, karizma on numara, konuşuyorsun! Hani?" dedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:59
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Şahan depremzedenin sesini kısan Fuat Kozluklu'nun yüzünü kızartacak paylaşım yaptı

Şahan TRT'de depremzedenin sesini kısan Fuat Kozluklu ile dalga geçti
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Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, TRT Haber ve muhabiri Fuat Kozluklu’ya Kahramanmaraş’ta bir depremzedenin yalnız bırakıldıklarını söyleyince sesini kısıp yayını bitirmelerine tepki gösterdi.

“SEN MUHABİR FALAN DEĞİLSİN”

Twitter’dan o anların videosunu paylaşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Korku dolu bilinmezliğin imdat çığlığını atan kardeşlerinden biri yanına geldi yüzüne bakmadın?! Kaşkolun ve şiirsel anlatımınla, karizma on numara, konuşuyorsun! Hani?! Bir de bu kardeşin drama tanıklık etseydin ya! Yemez! Hemen kısın sesi! Fuat Kozluklu sen muhabir falan değilsin!”

NE OLDU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. An itibariyle can kaybı 20 bini aşarken yaralı sayısı da 80 bini buldu. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi, deprem bölgelerinde ise 3 aylık OHAL ilan edildi. Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım yağarken binlerce vatandaş yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini söylüyor.

TRT HABER YAYINI KESTİ

TRT Haber Spikeri Fuat Kozluklu deprem bölgesinden canlı yayın yaptığı sırada, bir depremzede devlet tarafından yalnız bırakıldıkları için tepki gösterdi.

Depremzede “Sorar mısınız 50 saat boyunca burayı yapayalnız bıraktıkları için memnunlar mı? Sorar mısınız? Sorun onlara, söyleyin” dedi ve yayın sona erdi.

 

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