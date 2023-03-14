Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye: Bırakıyorum takibi

Gazeteci Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile aralarında geçen telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Mengü, İnce'yi 'trollerin şişirdiği' yönündeki iddialarına İnce'nin sinirlendiğini ve "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" dediğini; kendisinin ise "Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani" şeklinde karşılık verdiğini söyledi.

Gazeteci Mengü'nün açıklamaları sonrası, oyuncu Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi sert bir dille eleştirdi.

Gökbakar, resmi sosyal medya hesabı (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." dedi.

Şahan Gökbakar'ın takibi bırakması sonrası Muharrem İnce'nin Gökbakar'ı aradığı belirtildi. Telefon görüşmesinin ardından Gökbakar, yeniden Muharrem İnce'yi takip etmeye başladı.