Şahan Gökbakar'dan Erdoğan'ın boykot çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı konuşmasında "vatandaşlara pahalı ürün satan firmaları boykot etme" çağrısında bulundu.

Erdoğan konuşmasında, “Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır.” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan bu sözlerini alıntılayan Gökbakar hem muhalefeti hem de ekonomik krizin sorumlusu olan iktidarı eleştirdi.

HEM İKTİDARI HEM DE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

X hesabından paylaşımda bulunan ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde muhalefet olmadığı için kötü ekonomi ve pahalılığın sorumlusu olan iktidar, halka ‘pahalılığı boykot’ önerisinde bulundu...”