Şahan Gökbakar’dan evlilik yıldönümü paylaşımı! Eşine övgüler dizdi

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Selin Ortaçlı ile evliliğinin 8.yıldönümünü kutladı.

Şahan Gökbakar’dan evlilik yıldönümü paylaşımı! Eşine övgüler dizdi

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ve Selin Ortaçlı, 2015 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu bulunan çift, evliliklerinde 8.yılını kutlarken Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

screenshot-10-q3wf.jpg

"CANIM BENİM 8.YILIMIZ KUTLU OLSUN"

Gökbakar, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Canım benim 8. Yılımız kutlu olsun. Bu boğucu ve can sıkıcı ortamda, çokça dertlendiğim bir dönemde yuvamızdaki huzur, mutluluk ve senin güzel kalbin sayesinde nefes alıyorum. Nice 8lere" screenshot-8-4n7k.jpg

İlgili Haberler
Şahan Gökbakar: Araplar tapuları zurna yapıp Türk Pasaportu alıyorlar
Binali Yıldırım’ı topa tuttu. Şahan Gökbakar Yıldırım’ın itirafını duyunca isyan etti
Şahan Gökbakar'ın Millet İttifakı'na eleştirileri Enver Aysever'i rahatsız etti. Aysever gibiler dikkate alındığı için sonuç bu
Sinan Oğan ve Şahan Gökbakar arasında gülümseten diyalog
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
NBA yıldızı basketbolu bıraktı Spor
NBA yıldızı basketbolu bıraktı
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi Teknoloji - Otomotiv
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı Dünya
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada Magazin
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir Siyaset
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu