Şahan Gökbakar’dan evlilik yıldönümü paylaşımı! Eşine övgüler dizdi

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ve Selin Ortaçlı, 2015 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu bulunan çift, evliliklerinde 8.yılını kutlarken Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

"CANIM BENİM 8.YILIMIZ KUTLU OLSUN"

Gökbakar, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Canım benim 8. Yılımız kutlu olsun. Bu boğucu ve can sıkıcı ortamda, çokça dertlendiğim bir dönemde yuvamızdaki huzur, mutluluk ve senin güzel kalbin sayesinde nefes alıyorum. Nice 8lere"