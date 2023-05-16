Şahan Gökbakar'dan seçim sonuçlarına dair çarpıcı yorum. 'Kafamda bir şeyler var'

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, Millet İttifakı'na oy veren isimler sosyal medya hesaplarından seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına dair bir yorum da Şahan Gökbakar'dan geldi.

Ülkede kendisini rahatsız eden konu başlıklarını alt alta sıralayan Şahan Gökbakar, ilk tur sonucuna dair yaşadığı şaşkınlığı satırlarına yansıttı.

Onlarca rahatsız edici sebebin yüzde 50'lik bir kesimi ilgilendirmediğini üzülerek gördüğünü söyleyen Gökbakar şunları yazdı:

Sevgili dostlar, ben özellikle son yıllarda hızlıca artan;

liyakatsizlik

adaletsizlik

eşitsizlik

yandaş kayırma

tekelci zihniyet

eğitimsizlik

yalan ve iftira

yozlaşma

sahtekarlık

yolsuzluk

umutsuzluk

utanmazlık

neşesizlik

özgürlüklerin kısıtlanması

farklılıklara saygısızlık

insan hakları ihlalleri

ülkeyi terkeden genç beyinler

dünyadan ayrışma

dış güçler safsatası

körüklenen aşırı milliyetçilik

değer yargıları kaybı

çevre ve doğa katliamları

nefret dili ve kutuplaşma

ekonomik çöküş

kontrolsüz mülteci akını

partileşen devlet

yükselen gericilik

baskı ve korku iklimi

gibi konulardan rahatsızım.

Bu ülkenin güzel insanları için rahatsızım aslında. Çünkü bunların tek tük olduğu eşitliğin, adaletin, sevginin, birliğin, mutluluğun, üretmenin, paylaşmanın, bolluğun, huzurun ve neşenin yüksek olduğu bir ülkeye layık insanlar olduğumuzu düşünüyorum.

Bu toplumun sadece doğruyu görmesini ve aslında daha iyi yaşamanın hakkı olduğunu anlamasını istiyorum!

İstiyorum daaa... Dün gördüm ki ülkemizde %50 bu durumdan memnun ya da böyle görmüyor. Başka öncelikleri var. Belki onlara yaşatılanlardan, belki inandırıldıkları yalanlardan, belki zor kazandığını kaybetme korkusundan, belki de farklı sebeplerden dolayı güvenmiyorlar asla başka birine...

Geri kalan %50 ise istekli ve umutlu şekilde her seçim motive oluyor ama bundan daha fazla ne yapılması gerektiğini ve nasıl olacağını (liderler dahi) maalesef çözemiyor, bilmiyor.

Peki ben biliyor muyum? Bir tek bildiğim şey bu halkın heyecana, yeniliğe ve daha fazla çabaya ihtiyacı olduğu. Tamam da nasıl? Dur bakalım, kafamda var bir şeyler. Siz de düşünün, sonra konuşalım. Hepinizi seviyorum.