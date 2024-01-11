Şahane Hayatım dizisinde canlandırdığı Mesut karakteriyle izleyicileri etkileyen Tuna, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda geniş bir kültürel birikimi ve müzikle olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Peki, Şahane Hayatım Mesut kimdir? Onur Tuna nereli kaç yaşında?

ONUR TUNA KİMDİR?

Çanakkale doğumlu olan Onur Tuna, 2 Temmuz 1985 doğumlu.

Eğitim hayatına 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başlayan Onur Tuna, aynı üniversitenin konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi aldı.

Oyunculuk tutkusunu erken yaşlarda keşfeden Onur Tuna, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2.5 yıl süren oyunculuk eğitimi alarak profesyonel kariyerine adım attı.

Oyunculuğa ilk adımını "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle atan Onur Tuna, ardından "Filinta", "Cesur Yürek", "Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi önemli projelerde yer alarak kendini kanıtladı.

Şu sıralar FOX'ta yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde yer alıyor.

Sadece televizyon dünyasında değil, sinema sektöründe de başarılı işlere imza atan Onur Tuna, "Bir Küçük Eylül Meselesi", "Ağır Romantik", "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" gibi filmlerde de rol aldı.

Onur Tuna'nın yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil. Aynı zamanda gitar ve piyano çalan Tuna, kendi şarkılarından oluşan albümleriyle müzik dünyasında da adından söz ettiriyor.

Çok yönlü bir sanatçı olan Onur Tuna'nın başarı dolu kariyeri, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atan Tuna'nın, gelecekte de adından söz ettirmesi bekleniyor.