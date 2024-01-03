Sahibinden.com'u Amerikalılar almış. Unutkanlık trilyonluk siteyi kaptırmış

Sahibinden.com web sitesine ve uygulamasına gece yarısından bu yana erişim problemleri yaşanıyor.
Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor.
ŞOKE EDEN İDDİA
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan ve gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlerinin yapıldığı online platform hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
AMERİKALI ŞİRKET ALDI
Sahibinden.com'un domain adresinin düştüğü veya yenilenmemesi sebebiyle Amerikalı bir şirket tarafından alındığı iddia edildi.
SAHİBİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
Konu hakkında bir açıklama yapan Sahibinden.com, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.
'TEKNİK ARIZA' DENDİ AMA DOMAİN BAŞKASINA AİT
Sahibinden.com, yaptığı açıklamasında teknik arıza yaşandığını belirtmesine karşın yapılan sorgulamalarda domain adresinin 30.12.2025 yılına kadar Network Solutions LLC adlı Amerikalı bir şirket tarafından alındığı görüldü.
sahibinden.com’un Whois Sorgulama Sonucu ise şu şekilde;
Domain Name: SAHIBINDEN.COM
Registry Domain ID: 16268985_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.networksolutions.com
Registrar URL: http://networksolutions.com
Updated Date: 2024-01-02T22:24:41Z
Creation Date: 1999-12-30T09:23:08Z
Registry Expiry Date: 2025-12-30T09:23:08Z
Registrar: Network Solutions, LLC
Registrar IANA ID: 2
Registrar Abuse Contact Email: domain.operations@web.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8777228662
Domain Status: clientHold https://icann.org/epp#clientHold
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: DNS01.SAHIBINDEN.COM
Name Server: DNS02.SAHIBINDEN.COM
Name Server: DNS03.SAHIBINDEN.COM
Name Server: DNS04.SAHIBINDEN.COM
Name Server: DNS05.SAHIBINDEN.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2024-01-03T10:39:37Z <<<