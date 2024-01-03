Komşusunun koyunlarına işkence yaptı. Yok artık dedirten olay

Kaynak: DHA
Komşusunun koyunlarına işkence yaptı. Yok artık dedirten olay
Komşunun ağılına girip, koyunlara işkence yapan adam güvenlik kamerasına yakalanınca gözaltına alındı. Savcılığa çıkan işkenceci komşu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde akıllara durgunluk veren olay...Şeref Karabulut adlı vatandaşın ağılına giren bir kişi koyunlara şiddet uygulayıp, değnekle işkence yaptığı belirlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir Dursunbey'in Aşağı Akçaalan köyünde yaşayan Şeref Karabulut'un 100 koyunun bulunduğu sürüden ilk olarak 15 kuzu kayboldu. İşte bu olayın ardından havyanlarda yaralanma ve ölüm olayları baş göstermeye başladı. 15 Koyun da kuzuların kaybetti. Peş peşe yaşanan bu olayın ardından Karabulut ağılına güvenlik kamerası koydutturdu ve olayların nedenini buldu.

Hayvanların yine yaralandığını tespit eden Karabulut güvenlik kamerası görüntülerini izleyince, komşusunun ağılına girip, koyunlara işkence yaptığı anları gördü. Hemen savcılığa giden Şeref Karabulut şikayette bulundu. Bunun üzerine işkenceci komşu gözaltına alındı. Savcılığa şikayet edilen adam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİM

Güvenlik kamerası taktırmadan önce üç kez hayvanlarının saldırıya uğradığını ifade eden Şeref Karabulut, 15 koyunun yavrularını doğurmadan öldüğünü ifade etti. Hayvanların anüs bölgelerine değnekle müdahalede bulunulduğunu belirten, Karabulut, görüntüleri izleyince zor zoruna gittiğini kaydetti. Zanlı görüntüleri izleyince suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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