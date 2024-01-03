Flaş… Flaş… Sahibinden.com yeniden erişime açıldı

Sahibinden.com'dan dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu sorunun ortadan kalktığı belirtilerek, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Şirket yaptığı yeni açıklamada, gerekli teknik çalışmaları tamamlayarak platforma yeniden erişim sağlandığını açıkladı.

Sahibinden.com'a dün geceden bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sorunu yaşanıyordu. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşmıştı.

Sahibinden.com’un domain adresinin düştüğü veya yenilenmemesi sebebiyle Amerikalı bir şirket tarafından alındığı iddia edilmişti.

Sahibinden.com, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biridir. Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlerinin yapıldığı bir online satış sitesidir.