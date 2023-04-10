10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sahibinden satılık eşek. Fiyatı aaaaa dedirtti

Pendik’te çiftlikte yaşayan ‘Uysal’ lakaplı 3 yaşındaki eşek, sahibi tarafından internetten 7 bin 500 TL’ye satışa çıkarılınca fenomen haline geldi. Satıcı, bazı vatandaşların ‘ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker’ gibi sorular yönelttiğini belirtti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:30
Takip Et

Sahibinden satılık eşek. Fiyatı aaaaa dedirtti

Sahibinden satılık eşek. Fiyatı aaaaa dedirtti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Pendik’in Kurtdoğmuş Köyünde çiftliği bulunan Murat Saraç, yaklaşık 1 yıldır çiftliğinde beslediği, ‘Gürbüz’ ve ‘Uysal’ isimleri ile seslendiği eşeğini bir internet sitesi üzerinden 7 bin 500 TL’ye satışa çıkardı. 

Genellikle ev ve araç satışı için kullanılan sitede eşek ilanını görenlerin ilgisi ile Uysal eşek fenomen haline geldi. Satıcı Murat Saraç, sitede satılık eşek ilanını görenlerin kendisine ‘kaç model, kazası var mı, otomobil ile takas olur mu, banka kredisine uygun mu, ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker? gibi sorular sormasıyla ilginç diyaloglar yaşadığını belirtti.

“FENOMEN OLDU”

Murat Saraç, “Çiftlikteki diğer hayvanlarla iyi anlaşamıyor. Hayvanlar yanına gelince onları istemiyor. Özgürce ona istediği hayatı yaşatıyorum. Kafes ortamında yaşadığı için ilgimi çekmişti, ondan dolayı gidip satın aldım. Birkaç yarası vardı tedavi ettim. Şu an sağlıklı. İlan verdim sosyal medyada. Diğer eşeklerin fiyatının 3 katını yazdım ki gerçekten bakabilecek kişiye ulaşabilmek için. Eşeğim istemeden fenomen oldu" dedi.

"Yazanlar ‘ekspertiz raporu var mı?, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker?’ gibi sorular soruyor" diyen Murat Saraç "Komedi oldu. Bundan dolayı memnunuz. İsmi Gürbüz, ilanda başlık olarak Uysal yazdık. Saldırması tepmesi yok ondan dolayı Uysal yazdık. Gerçek bakacak kişiyi, bulunca o ücret çok söz konusu değil. İlanlara baktığımda genelde İstanbul dışında olan yerlerde eşek ilanları var. Bir tane de İstanbul’da olsa talep olur mu diye düşündüm. Böyle bir ilan hazırladım. Sonrasında fenomen oldu. Uysal eşeğim fenomen oldu” diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
4
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
5
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
6
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den yoğun ilgi. 6 kulüp istiyor
﻿Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den yoğun ilgi. 6 kulüp istiyor
﻿Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den yoğun ilgi. 6 kulüp istiyor
﻿17 yaşındaki Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 
﻿17 yaşındaki Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 
﻿17 yaşındaki Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 
﻿Elazığ’da markette silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Elazığ’da markette silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Elazığ’da markette silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.